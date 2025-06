Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schussabgaben bei Hochzeitsfeier - Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Waffengesetz (07.06.2025)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Hochzeitsfeier in der Villinger Innenstadt, bei welcher Feiernde aus einem Fahrzeug heraus mehrere Schüsse abgaben, hat am Samstagmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 13:30 Uhr gingen beim Polizeirevier Villingen eine Vielzahl von Anrufen hinsichtlich eines türkischen Hochzeitskonvois ein, bei welchem lautstark Musik abgespielt und während der Fahrt mit augenscheinlichen Schreckschusspistolen aus den Autos herausgeschossen werde. Durch die Polizeibeamten konnten schließlich sieben Autos aus dem Konvoi an unterschiedlichen Örtlichkeiten in der Innenstadt angetroffen und kontrolliert werden. Die Ordnungshüter stellten hierbei drei Schreckschusspistolen sowie Pyrotechnik sicher. Für den 22-jährigen Bräutigam begann der neue Lebensabschnitt nach dem "Ja-Wort" mit einer Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz.

