Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auch an Feiertagen für die Verkehrssicherheit im Einsatz

Geschwindigkeitskontrollen und Bürgergespräche am Himmelfahrtstag

Kreis Höxter (ots)

Auch an Feiertagen ist der Verkehrsdienst der Polizei Höxter im Sinne der Verkehrssicherheit aktiv. Eine Messstelle wurde am Donnerstag, 29. Mai, auf der L 828 Höhe Neuenheerse in einer 70km/h-Zone eingerichtet. Rund zwei Stunden lang wurde mit einem Lasermessgerät die gefahrene Geschwindigkeit überprüft.

Aus den festgestellten Geschwindigkeitsverstößen ergaben sich vier Anzeigen, vier Verwarngelder und ein Zahlschein. Der "Tagessieg" ging mit 99km/h (ohne Toleranzabzug) an eine 44-jährige Frau aus dem Kreis Lippe, die mit ihrem Ford in Fahrtrichtung Willebadessen unterwegs war. Weiterhin wurden in dem Kontrollzeitraum zwei Gurtverstöße und drei Stoppschildverstöße festgestellt.

Nennenswert war, dass ein unbeteiligter Bürger an der Messstelle anhielt und sich für die Geschwindigkeitskontrolle bedankte. Er zeigte sich erfreut, dass die Polizei "etwas gegen Raser" unternehme.

Weiterhin fielen zwei Motorradgruppen mit jeweils fünf bis acht Motorradfahrer im Messbereich auf. Auch ohne konkret gemessene Geschwindigkeit waren sie offensichtlich deutlich zu schnell unterwegs. Daher wurden sie angehalten, um Bürgergespräche durchzuführen. Die Motorradfahrer zeigten sich dabei einsichtig und räumten im Gespräch ein, dass sie zu schnell unterwegs waren. Aufgrund des präventiven Auftretens der Polizei zeigten sich die Motorradgruppen erfreut und bedankten sich für das Bürgergespräch.

Ansonsten verlief der "Vatertag" im Kreis Höxter, abgesehen von einzelnen Ruhestörungen und kleineren Streitigkeiten, aus polizeilicher Sicht insgesamt ruhig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell