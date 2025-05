Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall endet mit Blutprobe - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Beverungen (ots)

Am Montag, 26. Mai, ereignete sich auf der Kreuzung Dalhauser Straße/ Hersteller Straße in Beverungen ein Verkehrsunfall. Glücklicherweise blieben alle Beteiligte unverletzt. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 38-Jähriger aus Beverungen mit einem Tesla auf der Dalhauser Straße. An der Kreuzung zur Hersteller Straße reihte er sich auf der Rechtsabbiegerspur, in Fahrtrichtung Bad Karlshafen, ein. Aufgrund der rotzeigenden Ampel stoppte er sein Fahrzeug. Ein dahinterfahrender 60-Jähriger aus Beverungen mit einem Ford bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den stehenden Tesla auf. Bei der Unfallaufnahme fiel dem 38-Jährgen sowie den Beamten eine Alkoholfahne bei dem 60-Jährigen auf. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei appelliert an dieser Stelle: "Dieser Unfall hätte verhindert werden können. Alkohol hat im Straßenverkehr nichts zu suchen. Sie gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmer."/rek

