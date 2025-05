Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl aus Scheune- Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 22.05.2025 auf Freitag, 23.05.2025 verschafften sich gegen 02:36 Uhr unbekannte Täter Zugang zu einer Scheune in der Northeimer Straße. Die Täter entwendeten von zwei Landmaschinen ( John Deere) Displays und GPS-Empfänger. Eine Landmaschine befand sich in der Scheune, die andere war neben der Scheune geparkt. Die zwei Täter verließen den Tatort mit einem Fahrzeug in Richtung B241. Eine Videoaufzeichnung der Tat liegt vor. Die Ermittler konnten am Tatort mehrere Spuren sichern. Anwohner oder weitere Zeugen denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden.

