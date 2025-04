POL-COE: Dülmen, Vollenstraße/ Geld gestohlen

Coesfeld (ots) - Die Polizei stoppte am Dienstag (15.04.25) einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Coesfeld an der Letter Straße. Gegen 15.30 Uhr stellte die Streifenwagenbesatzung ein fehlendes Versicherungskennzeichen am Gefährt fest. Eine Pflichtversicherung konnte der Mann nicht nachweisen. Weiterhin gab er zu, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben, was ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte. Daraufhin wollte ...

