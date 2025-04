Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Die Polizei stoppte am Dienstag (15.04.25) einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Coesfeld an der Letter Straße. Gegen 15.30 Uhr stellte die Streifenwagenbesatzung ein fehlendes Versicherungskennzeichen am Gefährt fest. Eine Pflichtversicherung konnte der Mann nicht nachweisen. Weiterhin gab er zu, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben, was ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte. Daraufhin wollte er flüchten, kam allerdings nicht weit. Der 20-Jährige musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Verfahren ein.

