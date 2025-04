POL-COE: Dülmen, Baumschulenweg/ Räuberischer Diebstahl

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in Coesfeld mehrere Autos aufgebrochen. Am Adelgonda-Wolbring-Weg schlugen die Täter zwischen 18 Uhr am Montag (14.04.25) und 6.45 Uhr am Dienstag (15.04.25) die Seitenscheibe der Beifahrertür eines schwarzen BMW X1 sDrive auf. Jedoch wurde nichts entwendet. Anders sieht es bei einem schwarzen Mercedes CLS 450 an der Bernhardstraße aus. Dort schlugen Unbekannte die Scheibe der ...

