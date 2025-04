Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße/ Mann stößt Fahrradfahrer um

Coesfeld (ots)

Erst stieß ein 20-jähriger Mann am Montag (14.04.25) einen 37-jährigen Fahrradfahrer um, dann beging er Sachbeschädigungen. Gegen 20.30 Uhr befand sich der Mann am Kreisverkehr Buldener Straße/ Hiddingseler Straße. Er stieß den im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer unvermittelt zu Boden, worauf er sich am rechten Bein verletzte. Jedoch lehnte der 37-Jährige die medizinische Behandlung vor Ort ab. Gegen 20.50 Uhr beschädigte der 20-Jährige an der Freiherr-von-Twickel-Straße einen Blumenkübel und den Außenspiegel eines Autos.

Polizeibeamte trafen ihn gegen 21 Uhr im Stadtpark an. Gegenüber den Beamten gab er an, hochprozentigen Alkohol und Marihuana konsumiert zu haben. Während der Überprüfung der Personalien wies der Betroffene starke Stimmungsschwankungen auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab mehr als 1,9 Promille. Der Betroffene kam bis zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam Dülmen. Die Polizisten schrieben Anzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung an Kfz und Sachbeschädigung.

