Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Gewalt auf Bahnanlagen und im ÖPNV - Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein, Bundespolizei und Landeskriminalamt intensivieren Zusammenarbeit

Flensburg, Kiel, Lübeck, Neumünster, Elmshorn, Bad Bramstedt (ots)

[Kiel, Bad Bramstedt, 29.01.2025] Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein, die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt und das Landeskriminalamt intensivieren ihre Zusammenarbeit zur strafrechtlichen Verfolgung von Gewaltdelikten auf Bahnanlagen und im öffentlichen Personennahverkehr. Mehr Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten gemeinsamen Pressemitteilung.

Fragen an die Generalstaatsanwaltschaft oder an das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein richten Sie bitte an die in der Fußnote der Pressemitteilung genannten Pressestellen. Fragen an die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt bitte an den hier angegebenen Pressekontakt.

