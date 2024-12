Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion und der Stadt Bad Bramstedt Benefizkonzert spült über 2500 Euro in die Projektkasse des Deutschen Kinderschutzbundes

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Bramstedt / Bad Segeberg / Hannover (ots)

Am Donnerstag, den 28. November 2024, war es wieder soweit. Das Bundespolizeiorchester Hannover spielte über zwei Stunden lang vor rund 300 Besucherinnen und Besuchern klassische, poppige und rockige Meilensteine der Musik. Zum vierten Mal organisierten die Bundespolizei und die Stadt Bad Bramstedt im Kurhaustheater ein Benefizkonzert gemeinsam und unterstützen damit gemeinnützige Einrichtungen bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit.

Bürgermeisterin Verena Jeske begrüßte zunächst alle Gäste und betonte nicht nur das Engagement der Bundespolizei mit ihrem Orchester, das in jedem Jahr einem gemeinnützigen Verein mit der Unterstützung ein vorweihnachtliches Geschenk bereiten würde. Sie freute sich über die vielen Gäste und dankte allen für ihre Anwesenheit und der damit einhergehenden Unterstützung des Kinderschutzbundes. Dieser setzt sich mit großem Engagement für die Kinder und damit für die meist Schwächsten der Gesellschaft ein.

Der Leiter Bundespolizei See, Nils von Waaden, vertrat die Bundespolizei in Bad Bramstedt und dankte der Stadt für die partnerschaftliche Verbundenheit. Vor genau 60 Jahren zog die Bundespolizei, der damalige Bundesgrenzschutz, auf dem Raaberg ein. Heute ist die Bundespolizeidirektion als moderne Sicherheitsbehörde mit ihren fast 500 Mitarbeitenden, Familien und Freunden in Bad Bramstedt und Umgebung zuhause. Sichtbar sei das immer dann, wenn die Bundespolizei neue Polizistinnen und Polizisten vor dem Schloss und dem Roland, dem Sinnbild für Freiheit, vereidigen würde.

Hörbar sei die Verbundenheit aber, wenn das Bundespolizeiorchester für einen guten Zweck aufspielt. Kein Ort in Bad Bramstedt sei dafür besser geeignet als das Kurhaustheater.

Ob der Bolero von Maurice Ravel, ein Medley mit den größten Hits des jung verstorbenen schwedischen DJs und Remixers Avicii oder Brian Adams "It´s my Life". Für alle war etwas dabei. Der Solist Konstantin Busack unterstützte das Orchester. Der Lübecker überzeugte mit seiner Stimme und performte Titel wie "Send me an Angel" von den Scorpions oder "Music was my first Love" von John Miles.

Ingrid Schuldt und Helga Supola freuten sich, dass der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Bad Bramstedt e.V. von der Stadt und der Bundespolizei mit dem Konzert und den Einnahmen unterstützt wird. Beide versicherten, dass die Spende den direkten Weg zu den Kindern finden würde und für die vielen Projekte, z.B. bei der Beschaffung von Schulranzen für Kinder von wirtschaftlich schwächeren Familien, der Schwimmoffensive, dem Projekt für gesunde Ernährung oder auch zur Teilhabe an musikalischer Grundausbildung eine große Hilfe ist. Im Foyer informierte der Kinderschutzbund über seine Arbeit und beantwortete Fragen zur Projektarbeit.

Für das Benefizkonzert im kommenden Jahr sind sich Stadt und Bundespolizeidirektion schon einig. Das Konzert soll 2025 weiter in die Adventszeit rücken und in einem dann weihnachtlich geschmückten Kurhaustheater einem guten Zweck dienen. Das Schlusswort gehörte dem Orchesterleiter Matthias Höfert. Er bedankte sich beim Publikum und wünschte allen eine besinnliche und zuversichtliche Weihnachtszeit in bewegten Zeiten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell