POL-COE: Coesfeld/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in Coesfeld mehrere Autos aufgebrochen. Am Adelgonda-Wolbring-Weg schlugen die Täter zwischen 18 Uhr am Montag (14.04.25) und 6.45 Uhr am Dienstag (15.04.25) die Seitenscheibe der Beifahrertür eines schwarzen BMW X1 sDrive auf. Jedoch wurde nichts entwendet.

Anders sieht es bei einem schwarzen Mercedes CLS 450 an der Bernhardstraße aus. Dort schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrerseite ein und entwendeten eine Geldbörse. Die Tatzeit liegt zwischen 5 Uhr und 6 Uhr am Dienstag (15.04.25).

Ohne Beute blieben Autoaufbrecher auch am Hengtering. Dort schlugen sie zwischen 17.45 Uhr am Montag (14.04.25) und 7.30 Uhr am Dienstag (15.04.25) eine Seitenscheibe eines gelben Fiat 500 ein. Die Geldbörse im Fahrzeug war leer.

An der Eleonore-Pollmeyer-Straße entwendeten Unbekannte ein leeres Portemonnaie aus einem weißen Volvo XC90. Gegen 5.15 Uhr am Dienstag (15.04.25) geschah die Tat.

Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten, bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen liegen zu lassen.

