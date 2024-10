Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwochnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein sehr markantes E-Bike von einem Gehweg am Finkenhof in Nienburg gestohlen. Das schwarze "Hitway"-Klapprad mit Rücksitz im Wert von ca. 600 Euro war mit einem Schloss gesichert.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

