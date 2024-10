Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lüdersfeld - LKW verunfallt im Straßengraben

Lüdersfeld (ots)

(KEM) Heute gegen 9.08 Uhr ereignete sich an der L445/Obernhagen zwischen Probsthagen und Lüdersfeld ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem LKW die L445 von Stadthagen in Richtung Lüdersfeld, als er in Höhe Hausnr. 23 nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben verunfallte. Der aus der Region Hannover stammende Mann klagte über Schmerzen im Brustbereich und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die L445 ist im Bereich des Unfallorts bis zur Bergung des LKW voll gesperrt. Etwaige Schäden am LKW können noch nicht abgeschätzt werden.

Aufgrund der ersten polizeilichen Erkenntnisse ist von einem krankheitsbedingten Unfallgeschehen auszugehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell