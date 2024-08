Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Firmen

Büren (ots)

(CK) - In der Nacht zu Mittwoch (28.08.) waren in Büren Einbrecher unterwegs, die sich gewaltsam Zutritt zu drei Firmen an der Werkstraße (2x) und an der Fürstenberger Straße verschafft hatten.

In allen drei Objekten durchsuchten sie die Innenräume. In zwei Fällen gingen sie Tresore an und versuchten, diese aufzuflexen. Das gelang ihnen in einer Firma; es wurde dabei ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Aus den beiden anderen Firmen flüchtete die Einbrecher ohne Beute.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

