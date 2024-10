Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wiedensahl - Transporter fährt ungebremst auf geparkten Sattelzug auf

Wiedensahl (ots)

(KEM) Mittwochabend gegen 23.05 Uhr befuhr ein 44-jähriger Transporterfahrer die Hauptstraße in Wiedensahl in Richtung Niedernwöhren, als er in Höhe der Kirche ungebremst auf einen auf der rechten Fahrbahn geparkten Sattelzug auffuhr. Der Transporter (Fiat Ducato) verkeilte sich durch den Aufprall bis zur Windschutzscheibe unter dem Sattelzugauflieger. Der aus dem europäischen Ausland stammende Fahrer wurde ungeachtet der Umstände lediglich leicht verletzt. Er wurde am Unfallort durch eine RTW-Besatzung versorgt. Der Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit infolge von Alkohol oder Betäubungsmitteln ergaben sich nicht. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge war der 44-Jährige während der Fahrt eingeschlafen und dann ungebremst auf den Sattelzug aufgefahren. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit du wurde abgeschleppt. Die Sattelzugmaschine wurde am Heck beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell