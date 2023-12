Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte entwenden Bargeld

Herford (ots)

(jd) Die kurze Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher unbekannte Täter gestern (17.12.), um in ein Haus in der Schönfeldstraße einzudringen. Als der 65-jährige Eigentümer und seine 55-jährige Ehefrau um 19.15 Uhr zu ihrem Haus zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch und alarmierten die Polizei. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die Täter zunächst versuchten, eine Tür gewaltsam zu öffnen. Da dies offensichtlich misslang zerstörten sie mittels eines Steins die Scheibe einer Terrassentür und gelangten ins Innere des Hauses. Hier durchwühlten sie in verschiedenen Räumen Schränke und Schubladen. Nach einer ersten Durchsicht wurde Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die gestern zwischen 17.42 und 19.15 Uhr etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8800 zu melden.

