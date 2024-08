Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße, Bakenstraße, Pastorskamp

Täter schlagen Seitenscheiben ein und entwenden Geldbörsen aus Autos

Coesfeld (ots)

Mindestens drei Autos brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag (18.08.2024) auf Montag (19.08.2024) in Nottuln, Appelhülsen auf und entwendeten die Geldbörsen aus dem Inneren der Fahrzeuge. In allen Fällen schlugen der oder die Täter zuvor die Scheiben der Autos ein, um an die Geldbörsen zu gelangen.

Bei dem betroffenen Auto auf dem Pastorskamp meldete ein Anwohner der geschädigten 24-jährigen Nottulnerin, dass am 19.08.2024, gegen 04.00 Uhr, die Alarmanlage ihres Autos ausgelöst hätte.

Die anderen beiden Halter der Fahrzeuge auf der Bakenstraße und dem Pastorskamp fanden Ihre Autos am heutigen Morgen beschädigt vor. Hier lässt sich der Tatzeitraum nicht weiter konkretisieren.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell