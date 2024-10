LPI-J: Lkw fährt gegen Telefonmast

Apolda (ots) - An der Kreuzung Carolinenstraße / Grönlandsteiger in Apolda kam es gestern Nachmittag zu einem Auffahrunfall. Als eine 82-jährige Citroen-Fahrerin verkehrsbedingt an der Kreuzung halten musste, übersah dies ein 43-jähriger Seat-Fahrer und fuhr der Frau auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte ...

