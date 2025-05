Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 22-jähriger Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Willebadessen/Peckelsheim (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 22-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B252 bei Peckelsheim erlitten. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Am Dienstag, 27. Mai, befuhr eine 32-Jährige mit ihrem VW die B252 zunächst aus Richtung Brakel kommend in Fahrtrichtung Warburg. Im Auto befand sich ein zehn Monate alter Säugling. Um 9.15 Uhr wollte die 32-Jährige in einer Hofeinfahrt zwischen Peckelsheim und Hohenwepel ihren Wagen wenden. In diesem Moment befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die B252 aus Richtung Warburg kommend. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, das Motorrad wurde dadurch in den Graben geschleudert.

Der 22-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass Lebensgefahr bestand und er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Pkw-Fahrerin und der Säugling blieben äußerlich unverletzt, wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht.

Die B252 wurde in diesem Bereich während der Unfallaufnahme und Bergung bis etwa 14 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Ein VU-Aufnahmeteam aus Paderborn nahm die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang auf, die Ermittlungen dauern noch an. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und wurden sichergestellt. /nig

