Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Infoveranstaltung zum Thema Schockanrufe

Augsburg (ots)

Meitingen - Falscher Handwerker, Schockanruf, Gewinnmitteilung, Überweisungsbetrug, falscher Polizist... Immer wieder liest man von Betrügereien, bei denen Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes gebracht werden. Durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten versuchen Betrüger Bargeld oder andere Vermögenswerte zu erschleichen. Am kommenden Mittwoch (09.04.2025) sowie am kommenden Donnerstag (10.04.2025) jeweils zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr veranstaltet das Cineplex Kino Meitingen (Donauwörther Str. 53, 86405 Meitingen) für Bürgerinnen und Bürger eine Kinovorstellung. Der dort gezeigte Film "Thelma - Rache war nie süßer" thematisiert den Bereich Callcenterbetrug und informiert darüber. Im Nachgang können sich Bürgerinnen und Bürger an einem Infostand der Kriminalpolizei Augsburg informieren, wie sie sich vor solchen Betrügereien schützen können. Zudem wird es einen 30-minütigen Vortrag zu diesem Thema geben. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

