POL-LIP: Detmold. Taxifahrer nach Unfallflucht gesucht.

Auf der Willi-Hofmann-Straße wurde am Dienstagnachmittag (25.03.2025) gegen 16.50 Uhr ein Pedelec-Fahrer von einem Taxi angefahren. Der 73-Jährige aus Detmold war auf der Fahrbahn in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein unbekannter Taxifahrer, der zunächst am Fahrbahnrand stand, unvermittelt zurücksetzte. Der Detmolder prallte gegen das Taxi und stürzte von seinem Rad. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Taxifahrer stieg zunächst kurz aus, entfernte sich dann aber, ohne seinen weiteren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Taxi soll es sich um ein beiges Fahrzeug in der Größe eines VW Caddys mit einem großen, roten Aufkleber auf der Fahrertür gehandelt haben, das nun eine Beule an der hinteren linken Tür haben wird. Der unbekannte Fahrer wurde wie folgt beschrieben: etwa 30-40 Jahre alt, circa 1,70-1,80 m groß, dunkle, kurze Haare, normale Statur. Das Verkehrskommissariat ermittelt zur Unfallflucht und sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise auf den Mann und das Taxi geben können.

