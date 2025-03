Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Motorradfahrerin nach Überholvorgang verunfallt.

Lippe (ots)

Eine Motorradfahrerin stürzte am Dienstagabend (25.03.2025) gegen 20.40 Uhr auf der Lageschen Straße. Die 33-Jährige aus Lemgo war mit ihrer Suzuki in Richtung Hörstmar unterwegs und überholte nach ersten Erkenntnissen ein Auto in einer Kurve. Nach dem Überholvorgang geriet sie mit ihrem Motorrad auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Die Lemgoerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro. Die Suzuki wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell