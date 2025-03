Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

An der Einmündung Arminstraße / Wittekindstraße wurde am Dienstagmittag (25.03.2025) gegen 12.40 Uhr eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 78-Jähriger aus Detmold bog mit seinem Opel Crossland von der Arminstraße nach rechts in die Wittekindstraße ab und übersah dabei eine 16-Jährige. Diese war mit einem Liegerad auf der Wittekindstraße in Richtung Elisabethstraße unterwegs. Durch den Zusammenstoß stürzte die Jugendliche aus Detmold und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort.

