POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbruch in Lager- und Bürocontainer.

Lippe (ots) - Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in der Ellernstraße am Montag (24.03.2025) gegen 14.15 Uhr (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5997871) dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter an. Die Explosion ereignete sich in einer Dachgeschosswohnung eines ...

mehr