POL-PPRP: ROADPOL - Ergebnisse der Kontrollwoche "Seatbelt" vom 10. - 16. März 2025

Vom 10. bis 16. März fanden im Rahmen der ROADPOL Kontrollwoche "Seatbelt" im Polizeipräsidium Rheinpfalz Kontrollen zur Ahndung von Verstößen gegen die Sicherung von Kindern im Fahrzeug sowie von Gurtverstößen statt.

Am Mittwoch, den 12.03.2025, legten wir hier einen besonderen Schwerpunkt. Polizeikräfte kontrollierten an diesem Tag in der gesamten Vorder- und Südpfalz die Gurtanlegepflicht.

Dabei wurden rund 1.900 Fahrzeuge von Polizeikräften überprüft. Bei knapp 500 davon wurden Verstöße im Hinblick auf die Gurtanlegepflicht festgestellt. Darunter befanden sich 35 Kinder, die nicht richtig gesichert waren.

Durch Nichtbenutzung des Sicherheitsgurts kommt es nach wie vor zu schwersten Verletzungen bei Verkehrsunfällen, die durch das korrekte Anlegen des Gurts verhindert werden könnten. Gerade Kinder sind darauf angewiesen, dass Erwachsene deren Sicherung überprüfen und ihnen konsequent vorleben, wie wichtig ein angelegter Sicherheitsgurt ist. Neben der Ahndung dieser Verstöße durch die Verkehrskontrollen wurden die Betroffenen deshalb auch von Polizeikräften auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen.

"Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" So lautet der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.roadpol.eu .

