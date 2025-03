Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer verletzt Fußgängerin leicht

Ludwigshafen (ots)

An der Ampel in der Königsbacher Straße wollte ein 85-jähriger Autofahrer am 19.03.2025, gegen 17:50 Uhr, in die Leininger Straße abbiegen. Hierbei erfasste er eine 71-jährige Fußgängerin die bei ebenfalls grüner Ampel gerade die Straße überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden (etwa 50 Euro).

