POL-PPRP: Unfall beim Ausparken - 58-Jähriger leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, 19.03.2025, gegen 12:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Wredestraße/Heinigstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 70-Jähriger und seine 50-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5.300 Euro. Am gleichen Tag, gegen 17 Uhr, ereignete sich außerdem in der Saarlandstraße ein Auffahrunfall. ...

mehr