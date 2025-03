Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Neue Erkenntnisse zu Explosion in Wohnhaus durch illegale Feuerwerkskörper.

Lippe (ots)

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in der Ellernstraße am Montag (24.03.2025) gegen 14.15 Uhr (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5997871) dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter an.

Die Explosion ereignete sich in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Weiterhin gehen die Ermittler davon aus, dass die Explosion durch einen unsachgemäßen Umgang mit illegalen Feuerwerkskörpern entstanden sein wird. Diese wurden nach ersten Erkenntnissen gemeinsam mit elektronischen Geräten gelagert, wodurch es zunächst zu einer Rauchentwicklung kam. Als ein 31-Jähriger danach griff, explodierten die Feuerwerkskörper in seiner Hand. Der schwer verletzte Mann befindet sich weiterhin in einem Klinikum. Eine 25-jährige Frau, die sich während der Explosion ebenfalls in der Wohnung befand, blieb unverletzt.

Die restlichen Bewohner des Hauses konnten am Abend gegen 19 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem das Gebäude zunächst geräumt worden war. Eine Sprengstoffeinheit des LKA NRW sowie ein Sprengstoffspürhund durchsuchten das Haus und konnten schließlich bestätigen, dass keinerlei weitere Gefahr bestand. Insgesamt entstand am Haus ein Schaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell