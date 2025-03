Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Selbeck. Von der Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Auf der Detmolder Straße ereignete sich am Dienstagnachmittag (25.03.2025) gegen 15.10 Uhr ein Alleinunfall. Eine 26-Jährige aus Porta Westfalica fuhr mit ihrem Dacia Sandero in Richtung Barntrup. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, durchbrach einen Zaun und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Ursächlich für den Verkehrsunfall war nach ersten Erkenntnissen ein medizinischer Notfall. Der Zaun und die Laterne wurden erheblich beschädigt. Die Stadt Barntrup sicherte die Laterne ab. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell