Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt (05.06.2025)

Rottweil (ots)

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in dem Gebiet "In der Au" am Donnerstag schwer verletzt worden. Der 52-Jährige war, gegen 9 Uhr mit Arbeiten an einer Gasleitung beschäftigt. Entgegen seiner Annahme war der Gasfluss jedoch nicht stillgelegt. Während seiner Tätigkeiten entzündete sich das Gas und verletzte ihn im Oberkörperbereich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehen in eine Klinik, während die Feuerwehr das Feuer löschte. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich wieder auf dem Weg der Besserung. Die Ermittlungen zur Klärung der Ursache dauern an. Es entstand geringer Sachschaden.

