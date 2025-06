Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Von der Straße abgekommen - Unfall (05.06.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Kalkofenstraße hat sich am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr ein Unfall ereignet. Aus unbekannter Ursache verlor eine 60-jährige Fiat-Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach links von der Straße ab. Am Straßenrand stieß sie mit einer Fußgängerampel zusammen, wodurch der Kleinwagen nach links kippte und auf der Seite liegen blieb. Die Seniorin konnte sich nicht selbstständig aus dem Auto befreien und verletzte sich durch die Kollision leicht. Die Feuerwehr kam der Frau zur Hilfe und ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Der Schaden am Fiat beträgt etwa 8.500 Euro.

