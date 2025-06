Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Wohnwagen von Firmengelände gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (05.06.2025)

Rottweil (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist vom Gelände eines Autohauses in der Balinger Straße ein hochwertiger Wohnwagen entwendet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es bislang Unbekannten den Wohnwagen in den frühen Morgenstunden im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr vom frei zugänglichen Firmengelände zu stehlen und abzutransportieren. Der Wert des Wohnwagens liegt bei etwa 40.000 Euro. Das Polizeirevier Rottweil bittet um Hinweise: Wer in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Balinger Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib des Wohnwagens machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 / 4770 zu melden.

