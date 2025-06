Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Verkehrsunfallflucht auf dem NKD-Parkplatz - Zeugenaufruf (05.06.2025)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag auf dem Parkplatz NKD in der Hauptstraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein-/oder Ausparken einen abgestellten Toyota Aygo. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von über 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07731 917036, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell