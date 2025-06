Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, A 81

Landkreis Rottweil) Zeugenaufruf nach Unfall auf der Autobahn (05.06.2025)

Dietingen - A 81 (ots)

Ein Schaden in Höhe von 11.000 Euro ist am Donnerstag, gegen 20:15 Uhr auf der Autobahn 81 auf Höhe der Raststätte Neckarburg-West bei einer Unfallflucht entstanden. Ein bislang Unbekannter in einem dunklen Kleinwagen fuhr unbedacht von der Raststätte auf die Durchgangsfahrbahn in Richtung Süden auf. Dadurch musste ein Sattelzug mit einem 54-Jährigen am Steuer vom rechten Fahrstreifen nach links ausweichen. Dabei stieß er mit einem Mini auf der linken Fahrspur zusammen. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne zur Schadensregulierung beizutragen. Nach ihm sucht der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil nun. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Nummer 0741 / 348790 entgegen.

