Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - In Pizzeria eingebrochen

Velen (ots)

Tatort: Velen, Schulstraße;

Tatzeit: 05.01.2025, zwischen 00.30 Uhr und 04.30 Uhr;

In eine Pizzeria eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Schulstraße in Velen. Die Unbekannten verschafften sich in der Nacht zum Sonntag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Gebäude hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf. Die Höhe des Gesamtschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

