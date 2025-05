Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Lagerhalle und Fahrzeug an - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Firma an der Spenger Straße bemerkte am Montag (19.5.), gegen 9.30 Uhr einen Einbruch: Bisher unbekannte Tatverdächtigte gingen im Verlauf des Wochenendes gewaltsam das Fenster einer Lagerhalle an der Spenger Straße an. Durch das Fenster gelangten sie dann in die Halle und durchsuchten diese nach Diebesgut. Nach ersten Ermittlungen verließen der oder die Unbekannten die Halle dann jedoch ohne Diebesgut.

Am Sonntag stellte der Mitarbeiter einer Firma, die sich in unmittelbarer Nähe der Lagerhalle befindet, fest, dass ein LKW gewaltsam geöffnet wurde: Die Scheibe einer Seitentür wurde mittels eines Gegenstandes eingeschlagen, um an die im Fahrzeuginneren liegenden Werkzeuge zu gelangen. Der oder die Unbekannten entwendeten aus dem Fahrzeug unter anderem zwei Bohrmaschinen und zwei Werkzeugkoffer. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Ob und inwieweit die beiden Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Herford bittet daher mögliche Zeugen, die am Wochenende im Bereich der Spenger Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

