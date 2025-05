POL-WOB: Pkw kollidiert mit Fahrradfahrer - 54-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Neumärker Straße 13.05.2025, 11.00 Uhr bis 14.05.2025, 15.30 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagvormittag und Mittwochnachmittag in ein Friseurgeschäft in der Straße Neumärker Straße in Helmstedt ein und entwendeten verschiedenes Friseurzubehör. Der Eigentümer des Geschäftes war letztmalig am Dienstagvormittag in den ...

