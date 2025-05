Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Friseurgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße

13.05.2025, 11.00 Uhr bis 14.05.2025, 15.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagvormittag und Mittwochnachmittag in ein Friseurgeschäft in der Straße Neumärker Straße in Helmstedt ein und entwendeten verschiedenes Friseurzubehör.

Der Eigentümer des Geschäftes war letztmalig am Dienstagvormittag in den Räumlichkeiten. Als er am Mittwochnachmittag das Geschäft aufschloss, stellte er fest, das der Innenraum durchsucht worden war und verschieden Haarschneidemaschinen, Haarprodukte und Scheren fehlten. Wie sich die Täter Zutritt verschafft haben ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen oder verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell