Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall mit Linienbus - Verursacher entfernt sich vom Unfallort

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Bundesstraße 188 Ecke Breiter Föhrd (Kästorf) 09.05.2025, 22.50 Uhr

Am Freitagabend kam es auf der B188 im Bereich Kästorf zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 52-jährige Frau und ein unbekannter Fahrgast leicht verletzt wurde.

Der als Shuttlebus nach dem Bundesligaspiel eingesetzte Linienbus fuhr gegen 22.50 Uhr von der VW Arena in Richtung des Park and Ride Parkplatzes in Kästorf (VW Tor Nord).

Auf der B 188 Ecke Breite Föhrd musste der Bus verkehrsbedingt an einer roten Lichtzeichenanlage anhalten. Als die Ampel auf Grün sprang, wollte der Fahrer nach links in die Straße Breiter Föhrd abbiegen. Beim Anfahren kam ihm ein dunkler Pkw aus Richtung Weyhausen kommend auf der B 188 entgegen, so dass der Busfahrer eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach bisherigen Ermittlungsstand muss der Pkw-Fahrer bei Rotlicht gefahren sein.

Durch das starke Bremsmanöver stürzte eine bisher unbekannte Frau in dem Bus und fiel auf die sitzende Insassin, welche dadurch leicht verletzt wurde. Die 52-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Zudem kam ein weiterer Fahrgast zu Fall, der sich dabei ebenfalls leicht verletzte, dessen Personalien aber bisher unbekannt sind.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Von weiterem Interesse ist zudem, ob es noch weitere Verletzte in dem Bus gegeben hat.

Hinweise bitte an das 7. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell