POL-WOB: Unbekannte rauben Tasche und verletzen 19-Jährigen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Heinrichsgasse

15.05.2025, 20:40 Uhr

Zu einem Raub zum Nachteil eines 19-Jährigen kam es am vergangenen Donnerstagabend in der Heinrichsgasse in Helmstedt. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die beiden unbekannten Täter, wie sie auf eine weitere Person einschlugen, und informierte sofort die Polizei. Nach jetzigem polizeilichen Kenntnisstand entwendeten sie dem 19-jährigen Opfer gewaltsam seine Umhängetasche samt Inhalt und flüchteten daraufhin in Richtung Heinrichsplatz. Der 19-jährige Schöninger erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum gebracht. Bei den Tätern handelte es sich um zwei etwa 1,75 m große, männliche Personen im Alter von etwa 16-18 Jahren. Beide waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen hatte kurze dunkle Haare. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05351 - 5210 mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen.

