Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt (09.06.2025)

Gaienhofen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Montagnachmittag ist es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Auto gekommen. Gegen 17 Uhr bog ein 61-jähriger Fahrer eines Mercedes vom Kirchsteig nach links auf die Hauptstraße ein und wollte direkt im Anschluss wieder nach links auf den Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er den auf dem Radweg befindlichen 56-jährigen Rennradfahrer. Dieser prallte auf die Windschutzscheibe, wurde über die Motorhaube abgewiesen und kam auf den Beinen zum Stehen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro.

