POL-NE: Polizei sucht mutmaßliche Einbrecher

Grevenbroich (ots)

Die Kriminalpolizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach zwei Personen, die möglicherweise am Montag (14.4.) gegen 14.45 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hermann-Ehlers-Straße in der Grevenbroicher Südstadt eingedrungen sind.

Die Bewohnerin der Wohnung hatte beim Zurückkehren Einbruchsspuren bemerkt und zwei Personen gesehen, die das Gebäude verließen. Auf Zuruf sprach eine Zeugin die Verdächtigen an, die daraufhin in einen beigen Kleinwagen mit der Städtekennung KK für Kempen stiegen und sich stark beschleunigend entfernten.

Bei den beiden Personen soll es sich um Frauen im Alter von 30 bis 35 Jahren handeln, jeweils etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und von osteuropäischem Erscheinungsbild. Eine der Frauen sei von kräftiger Statur gewesen und mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Aus der Angegriffenen Wohnung wurden Bargeld, Wertgegenstände und Schmuck erbeutet.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

Unter dieser Nummer kann außerdem ein kostenfreier Termin mit den Experten der Polizei zum Thema Einbruchsschutz vereinbart werden. Diese beraten Mieter und Eigentümer vor Ort, wie man Haus oder Wohnung sinnvoll und effizient gegen Eindringlinge sichern kann. Erfahrungsgemäß arbeiten diese oft unter Zeitdruck und lassen sich abschrecken, wenn Türen oder Fenster nicht einfach und schnell zu überwinden sind.

