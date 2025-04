POL-NE: Start in die Fahrradsaison

Kaarst (ots) - Am Sonntag (13.4.) haben gegen 14 Uhr möglicherweise Unbekannte versucht, an der Straße Driescherfeld in Kaarst-Driesch ein Feuer zu legen. Zeugen hatten Qualm aus einer freistehenden Garage wahrgenommen und dort einen brennenden Sack mit Sägespänen festgestellt. Das Feuer konnte von den Entdeckern gelöscht werden, es entstand jedoch ein Sachschaden am Gebäude. Hinweise auf die möglichen Verursacher ...

mehr