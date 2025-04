Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrug per Phishing-Mail - 100.000 Euro überwiesen

Siegburg (ots)

Ein 65-jähriger Mann hat durch eine Phishing-Mail 100.000 Euro auf ein unbekanntes Bankkonto überwiesen.

Der Mann erhielt eine E-Mail von einem bekannten Vergleichsportal, in der ihm angeboten wurde, sein Geld gewinnbringend anzulegen. Dafür sollte er ein Konto bei einer Onlinebank eröffnen. Der 65-Jährige prüfte die Bank zunächst auf Seriosität und fand keine verdächtigen Hinweise. Nachdem seine Identität angeblich überprüft worden war, erhielt er eine weitere E-Mail mit seinen Bankdaten. Daraufhin überwies er 100.000 Euro auf das angegebene Konto.

Als er überprüfen wollte, ob das Geld ordnungsgemäß auf dem neuen Konto eingegangen war, konnte er sich mit den angegebenen Anmeldedaten nicht einloggen. Eine telefonische Rückfrage bei der Bank ergab, dass kein Konto eröffnet worden war und die angegebene Bankverbindung dort nicht existiert.

Der Mann war offensichtlich Opfer einer sogenannten Phishing-Mail geworden.

Unter dem Begriff Phishing (Neologismus von "fishing", engl. für "Angeln") versteht man Versuche, sich über gefälschte Webseiten, E-Mails oder Kurznachrichten als vertrauenswürdiger Kommunikationspartner in einer elektronischen Kommunikation auszugeben. Ziel des Betrugs ist es, z. B. an persönliche Daten eines Internet-Benutzers zu gelangen, etwa ihn zur Ausführung einer schädlichen Aktion wie das Einloggen in einen gefälschten / nachgebauten Webauftritt zu bewegen, um die Zugangsdaten wie das Passwort und den Benutzernamen und gegebenenfalls auch einen 2. Faktor für die 2-Faktor-Identifizierung zu erschleichen. In der Folge werden dann beispielsweise Kontoplünderungen begangen, Bestellungen mit der Unterschlagung von Konsumgütern und der Verkauf dieser an Dritte getätigt, ein weitergehender Identitätsdiebstahl begangen oder eine Schadsoftware installiert. Es handelt sich dabei um eine Form des Social Engineering, bei dem die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt wird. Der Begriff ist ein englisches Kunstwort, das sich von fishing (Angeln, Fischen) ableitet und bildlich das Angeln nach Passwörtern mit Ködern verdeutlicht. Quelle: Wikipedia

Nicht anklicken! Nicht antworten! Nicht zahlen!

Um die Betrüger an ihrem Vorgehen zu hindern, weist das LKA NRW auf folgendes hin:

- Links nicht unüberlegt anklicken! - Antworten Sie nicht auf verdächtige E-Mails! Schreiben Sie die Ansprechpartner eigenständig mit einer neuen E-Mail an. - Fragen Sie den Absender bei Änderungen von Bankverbindungen über einen anderen Kommunikationskanal, ob die Information stimmt. - Vergewissern Sie sich, mit wem Sie es zu tun haben. Bei geringsten Abweichungen sollten Sie stutzig werden. - Halten Sie bei möglichen Änderungen in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank. - Übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten per E-Mail. - Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Kontostand sowie Ihre Kontobewegungen. So können Sie schnell reagieren, falls ungewollte Aktionen stattgefunden haben. - Achten Sie auf einen Grundschutz Ihrer Hard- und Software. - Sollten Sie eine Täuschung bemerken und bereits eine Überweisung vorgenommen haben, informieren Sie umgehend Ihr Geldinstitut und wenden Sie sich an die Polizei.

Weitere Informationen finden Sie beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unter

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/verbraucherinnen-und-verbraucher_node.html (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell