Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Autos durch Feuer beschädigt

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Montag (07. April) auf Dienstag (08. April) wurde der Polizei gegen 01:15 Uhr ein brennendes Auto in Sankt Augustin gemeldet. Am Einsatzort, einem Privatparkplatz an der Einsteinstraße, stand ein Pkw in Brand. Flammen schlugen aus dem Bereich des Motors. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der BMW wurde im vorderen Bereich komplett zerstört. Zwei weitere in der Nähe geparkte Pkw wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls leicht durch Schmelzen der Verkleidung beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf 30.000 Euro. Erste durch die Polizei eingeleitete Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf einen technischen Defekt an dem abgebrannten BMW. Daher wird zunächst davon ausgegangen, dass das Feuer gelegt wurde. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zur Entstehung des Brandes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321. (Uhl)

