Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Auto gegen Gartenzäune/ Frau unter Medikamenteneinfluss

Lohmar (ots)

Am Montagabend (07. April) kam es in Lohmar gegen 22:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 56 Jahre alte Frau aus Troisdorf war mit ihrem Auto auf der Scheiderhöher Straße im Ortsteil Scheiderhöhe in Fahrtrichtung Honrath unterwegs. Ein hinter ihr fahrender Verkehrsteilnehmer beobachtete, wie die Frau plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und durch einen angrenzenden Vorgarten fuhr. Dabei wurden neben dem Mitsubishi auch eine Hecke und mehrere Zaunelemente beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen oberen vierstelligen Eurobetrag. Der 25-jährige Zeuge hielt an und lief zu der Unfallfahrerin, um zu sehen, ob er ihr helfen könne. Die Frau, die augenscheinlich unverletzt geblieben war, gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, sich nicht an den Unfallhergang erinnern zu können. Da sich die Frau nach Einschätzung der Beamten auffällig verhielt, wurde mit ihr zunächst ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,0 Promille. Die Troisdorferin gab im weiteren Verlauf an, über den Tag hinweg unterschiedliche Medikamente eingenommen zu haben. Da der Verdacht bestand, dass die Frau durch die Tabletteneinnahme in ihrer Fahrtauglichkeit beeinträchtig war, wurde ihr auf einer Polizeiwache durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und untersagten der Unfallfahrerin bis auf weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Die 56-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Genusses berauschender Mittel verantworten. Die Polizei weist darauf hin, dass Medikamente sich negativ auf die Fähigkeit, Kraftfahrzeuge sicher zu führen, auswirken können. Daher sollte immer sorgfältig die Packungsbeilage gelesen und gegebenenfalls ein Arzt oder Apotheker zu Rate gezogen werden, um die eigene und die Unversehrtheit anderer Verkehrsteilnehmer zu schützen. Die Verantwortung dazu liegt beim Fahrzeugführer. (Uhl) #Leben

