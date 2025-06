Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Weißen Cupra großflächig zerkratzt (07./08.06.2025)

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Sachschaden in Höhe von über 9.000 Euro hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, an einem am Straßenrand geparkten Auto verursacht. Der Unbekannte zerkratzte den auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellten weißen Cupra rundum mit einem unbekannten spitzen Gegenstand.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, entgegen.

