POL-HB: Nr.: 0255 --Jugendlicher schwer verletzt

Ort: Bremen-Vahr, Neue Vahr Südwest, Kurt-Schumacher-Allee Zeit: 15.04.25, 15.40 Uhr

In der Vahr ist ein 14 Jahre alter Junge am Dienstagnachmittag beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst worden. Der Jugendliche wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen überquerte der 14-Jährige bei Rotlicht die Kurt-Schumacher-Allee und telefonierte dabei mit seinem Smartphone. Der 20 Jahre alte Fahrer eines Mazdas, der auf der Kurt-Schumacher-Allee stadteinwärts unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fußgänger. Der Jugendliche musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, der Autofahrer erlitt einen Schock. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

