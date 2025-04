POL-HB: Nr.: 0253 --Echte Polizei stoppt falschen Kollegen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Schulstraße Zeit: 14.04.2025 - 15.04.2025, 23:40 - 02:55 Uhr Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Dienstag die Hausfassade der Polizeistation in der Neustadt mit Farbschmierereien. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Täter bewarfen die Fassade der Polizei in der Schulstraße mit violetter Farbe. Dabei ...

