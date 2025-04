Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0248 --Trio verletzt Mann durch Tritte gegen den Kopf --

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Philosophenweg Zeit: 13.04.2025, 01:40 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 18-Jähriger verletzt wurde. Drei Tatverdächtige im Alter von 20, 23 und 27 Jahren wurden festgenommen.

Der 18 Jahre alte Mann befand sich gegen 01.40 Uhr in der Hillmannstraße, als er zunächst mit einem Unbekannten in einen Streit geriet. Im weiteren Verlauf kamen zwei weitere Männer dazu und es kam zu einer Auseinandersetzung, bei dem der 18-Jährige zu Boden ging. Daraufhin traten und stampften die Angreifer auf den Kopf des Mannes ein. Zudem wurde er gewürgt, woraufhin der 18-Jährige das Bewusstsein verlor. Die Angreifer ließen erst von ihm ab und flüchteten, als Streifenwagen anrückten. Der 18-Jährige musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und stellten noch in Tatortnähe drei Tatverdächtige und nahmen sie fest.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen ermitteln gegen die drei Männer wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl gegen den 27-Jährigen und 20 Jahre alten Mann erlassen. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

